Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, reform gündemlerinin özel sektörü destekleyecek ve yabancı yatırımları çekecek bir ekosistem oluşturmaya odaklandığını belirterek, reformların yaptırımlara bakmadan ilerlediğini ifade etti.

Berniyye, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen "Suriye'nin Yeniden İnşası: İstikrar ve Refaha Doğru Yolculuk" başlıklı oturumda konuştu.

Yıl başından bu yana 1 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü görmenin kendisine umut verdiğini anlatan Berniyye, bir şeyleri değiştireceklerine dair umutları olduğunu söyledi.

Berniyye, "Suriye'nin harika bir geleceği var ve her bir Suriyelinin gözünde iyimserliği görebiliyorsunuz." dedi.

Halk ve özel sektörle güveni yeniden tesis etmenin en çok zaman harcadığı konuların başında geldiğini kaydeden Berniyye, mali güvenilirliği yeniden tesis etme, hedefe yönelik sübvansiyonlara geçiş, Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılarken mali disiplini sağlama, yolsuzlukla mücadele, şeffaflığın sağlanması, kapasite geliştirme ve reformlar için gerekli becerilerin kazanılmasının diğer zorluklar arasında yer aldığını aktardı.

Berniyye, hükümetin ilk yılında ele almaya çalıştığı ihtiyaçlara değinerek, kamu maliyesinin yönetimi, vergilendirme ve borç yükünün öncelikli konular olduğunu ifade etti.

"Suriye Kalkınma Fonu'nu oluşturmaya çalışıyoruz"

Suriye'nin yeniden inşası için on milyarlarca dolara ihtiyacı olacağını düşündüğünü belirten Berniyye, "Rakamlara bakmıyoruz. Rakamları düşünmeden ekonomimizde reform yapıyoruz, aksi takdirde bu son derece zor bir görev olur." diye konuştu.

Berniyye, Suriye Kalkınma Fonu'nu oluşturmaya çalıştıklarını, bu fonun temel amacının altyapı projeleri ve yeniden yapılanmayı finanse etmek olacağını aktardı.

Suriye Maliye Bakanı Berniyye, ayrıca Dünya Bankası ile birlikte bağışçı ülkeler ve kurumlardan destek alabilecekleri bir güven fonu oluşturmaya çalıştıklarını da ifade etti.

"Reformlarımız, yatırımcıların Suriye'ye gelmesini kolaylaştıran ekosistemi kurmaya yönelik"

Reform gündemlerinin özel sektörü destekleyecek ve yabancı yatırımları çekecek bir ekosistem oluşturmaya odaklandığını belirten Berniyye, bununla ilgili kanunların üzerinde çalışıldığını ve modernize edildiğini anlattı.

Berniyye, "Tüm reformlarımız, özel sektör ve yatırımcıların Suriye'ye gelmesini kolaylaştıran ekosistemi, koşulları yaratmaya yönelik." dedi.