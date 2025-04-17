Suriye sahasında son durum

Türkiye ile İsrail Suriye sahasına ilişkin kritik görüşmelere başladı. Görüşmelerin odağında, bölgedeki çatışmaların önlenmesi ve karşılıklı güvenlik endişelerinin giderilmesi yer alıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, taraflar Suriye'deki askeri hareketlilik ve artan saldırılar karşısında olası çatışma riskini en aza indirmek amacıyla yeni bir çatışmasızlık mekanizması üzerinde duruyor. Ankara'nın İsrail tarafına ilettiği temel mesajda, bölgede sürdürülen saldırıların İsrail’in uzun vadeli güvenliğini sağlamayacağı, aksine milis grupların da sürece dahil olmasıyla istikrarsızlığın derinleşebileceği vurgulandı.

Yetkililer, İsrail’in bölgede agresif bir strateji izlediğine dikkat çekerek, bazı çevrelerde Golan’ın ötesine geçmeyi hedefleyen yayılmacı planların bulunduğunu belirtiyor. İsrail kamuoyunda dillendirilen “Davut Koridoru” isimli stratejik hattın, tarihi ve dini referanslarla şekillendirilmiş olmasına rağmen bölgedeki etnik ve dini gruplarla temas kurma çabalarıyla örtüştüğü değerlendiriliyor.

İsrail’in Suriye hava sahasında tam kontrol sağlama ve karada da hakimiyet kurma hedefi taşıdığı ifade edilirken, Tel Aviv’de iki farklı yaklaşımın öne çıktığı bildiriliyor. Bir kesim, merkezi bir Suriye devletiyle güvenlik anlaşması yapılmasını savunurken; diğer bir grup ülkenin dört parçaya bölünmesini ve zayıflatılmasını öneriyor. Ankara’nın ise bu ikinci seçeneğe kesinlikle karşı olduğu belirtiliyor.

TRUMP UYARDI

Washington’da yapılan son görüşmelerde, İsrail Başbakanı Netenyahu’nun Beyaz Saray’dan beklediği desteği alamadığı aktarılıyor. ABD Başkanı Trump’ın “makul ol” çağrısıyla İsrail heyetinin tutumunu dengelemeye çalıştığı, ayrıca Türkiye ile doğrudan çatışma riskine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunduğu bildirildi.

SICAK TEMAS OLMADI

Sahadaki gelişmelere ilişkin olarak, şu ana kadar Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir sıcak temas yaşanmadığı, Türk personelin zarar görmediği kaydedildi. İsrail’in saldırılarının ise ağırlıklı olarak Suriye’deki askeri altyapıyı zayıflatmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

DEAŞLA MÜCADE İÇİN ORTAK MEKANİZMA

Öte yandan, Türkiye’nin Suriye hükümetiyle temasa geçtiği ve sahada koordinasyon arayışında olduğu da aktarıldı. Ankara’nın bu adımının temelinde, Suriye’nin istikrarının Türkiye’nin iç güvenliği açısından doğrudan önem taşıması yatıyor. Ayrıca, Suriye’nin komşularından oluşan bir yapının DEAŞ’a karşı ortak mücadele için sahada faaliyet yürüttüğü, örgütün özellikle ülkenin orta ve güney kesimlerinde yeniden hareketlendiği ifade ediliyor.