SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yarın daha da etkili olacak
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Antalya'ya giriş yaptı

Türkiye’ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu Antalya’da da etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde şehir merkezinde görüş mesafesi azalırken 103 metre yüksekliği bulunan EXPO 2016 kulesi toz bulutu arasında kaldı. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri "Toz bulutu bugün şehrimize giriş yaptı. Yarın daha da etkili olacak. Yarından sonra başlaması beklenilen yağmur ile birlikte kaybolması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

18.10.2018 - 15:38 | Güncelleme: İHA

 

Suriye üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve yaklaşık bir haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan toz bulutu, dün gece Antalya’ya da ulaştı. Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürürken, boğucu bir havanın hakim olmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Antalya’da toz bulutunun da etkisiyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Antalya’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan 103 metre yüksekliğindeki EXPO 2016 kulesi ise toz bulutunun arasında neredeyse kayboldu. Şehrin yüksek kesimlerinden Antalya’yı izlemek isteyenler ise toz bulutu nedeniyle şehri göremedi. Şehrin üzerinde kaplanan toz bulutu nedeniyle dağlar da görünmüyor.

"YARIN DAHA DA ETKİLİ OLACAK"

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, "Toz bulutu bugün şehrimize giriş yaptı. Yarın daha da etkili olacak. Yarından sonra başlaması beklenilen yağmur ile birlikte kaybolması bekleniyor. Şu an için hayatı etkilediği söylenemez. Yağmur ile birlikte hafif şekilde çamur görebiliriz. Antalya’da cumartesi öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Meteoroloji Böle Müdürlüğü, toz taşınımı sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X