Suriye yönetimi, dışişleri bakanı ataması yaptı

Suriye yönetiminin dışişleri bakanı: Asaad Hassan al-Shibani Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başta başkent Şam olmak üzere Suriye'nin hakim gücü konumuna gelen Heyet Tahrir El Şam grubu, mart ayına kadar sürecek olan geçiş dönemi yönetiminin dışişleri bakanı olarak Asaad Hassan al-Shibani'yi atadı. Halep Valisi ise Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Azzam Garib oldu.

Habertürk Giriş: 21.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:31 facebook

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