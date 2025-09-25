Suriyeli komutanların Ankara ziyaretleri ne anlama geliyor?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud’u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile karşılıklı ziyaretlerin ivme kazandığını belirtti. Kaynaklar ağustos ayında imzalanan mutabakat muhtırası ile karşılıklı ziyaretlerin ivme kazandığını kaydederken bu eğitim ve ziyaretlerin karşılıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

SURİYE ORDUSUNA VERİLEN ASKERİ EĞİTİM NE AŞAMADA?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suriyeli Mevkidaşı Murhef Ebu Kasra ile imzaladığı “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’ye askeri eğitim vermeye başladı.

Söz konusu eğitimin hem Türkiye’de hem de Suriye’de çeşitli birliklerde devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in geçtiğimiz hafta Gaziantep, Malatya ve Kilis’te yer alan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunurken; Suriyeli askerlerin de o görüntülerde yer alması da dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; Suriye’nin savunma kapasitesini artırmak amacıyla kara, hava ve deniz alanlarındaki eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.