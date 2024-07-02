"Suriyeli sığınmacılara vergi muafiyeti" iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in, katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği, "Suriyelilere vergi muafiyeti ve devlet yardımı var. KDV ve Emlak Vergisi vermiyorlar." şeklindeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Habertürk Giriş: 02.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:03 facebook

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