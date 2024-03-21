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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SÜRPRİZ KARAR! Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! 2024 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, arttı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2024 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı. Yılın üçüncü toplantısı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşti. Piyasa beklentisi politika faizinin sabit tutulmasını işaret ederken; sürpriz bir karar geldi. İşte, 2024 Mart Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:41
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        Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararı son dakika belli oldu. Piyasa beklentisi politika faizinin sabit tutulması yönündeydi ancak beklentilerin aksi bir karar çıktı. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı sonucu ne oldu? İşte, 2024 Mart ayı Merkez Bankası politika faizi kararına dair bilgiler...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

        PPK tarafından yayımlanan karar metninde Kurul'un ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği ifade edildi.

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        "ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ÖNGÖRÜLENDEN YÜKSEK GERÇEKLEŞTİ"

        Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtilen karar metninde "Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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        SIKI DURUŞ VURGUSU

        Kurulun, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiği belirtilen metin şöyle devam etti:

        "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir."

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        GEÇEN AY PAS GEÇMİŞTİ

        Şubat ayında ilk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK politika faizini sabit bırakmıştı. PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Aralık ve ocak aylarında ise 250 baz puanlık artırım kararları gelmişti. PPK böylece 8 toplantı üst üste faiz artırım kararı alarak toplamda faizi 3650 baz puan artırmıştı.

        Böylece bugünkü kararla Merkez Bankası 1 ay aranın ardından faiz artırımlarına devam etmiş oldu.

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        ŞUBAT ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞMIŞTI

        PPK geçen ayki karar metninde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağını belirtmişti. Bu kararın ardından yayımlanan şubat ayı enflasyon verilerine göre TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53, yıllık olarak ise yüzde 67.07 yükseldi. Beklenti aylık enflasyonun yüzde 4, yıllık enflasyonun ise yüzde 66 gelmesi yönündeydi.

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