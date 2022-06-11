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Sürpriz ödül! Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 10 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefeslere tutuldu. Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verdi. Sunucu Murat Ceylan'ın sürpriz bir ödülün olduğunu söylediği 3. dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu. İşte, 10 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

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  • 01
    Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    Survivor'da finale sayılı günler kala heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sunucu Murat Ceylan'ın "Bugün Türkiye'den sizleri şaşırtacak büyük bir misafirimiz var. Hazırsanız alkışlarınızla ödülünüzü çağırıyorum" ifadeleri rekabetin dozunu arttırdı. Peki, 10 Haziran Cuma günü Survivor All Star'da neler yaşandı, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı hakkında...

     
  • 02
    Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. 3. dokunulmazlık oyununda ilk turu 8-5'lik skorla Kırmızı Takım kazandı. İkinci turu 8-4'lük skor ile Mavi Takımın kazanmasıyla Mavi Takım durumu beraberliğe getirdi. En iyileri ise 3-1'lik skorla Kırmızı Takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu. 
  • 03
    Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da üçüncü eleme adayı açıklandı. Haftanın ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise oy çoğunluğu ile Batuhan Karacakaya oldu. Üçüncü isim ise yapılan oylama sonucunda Hikmet oldu. Haftanın performans birincisi ise Anıl'ı eleme adayı gösterdi. Oylama sonucunda yarın bu 4 kişiden biri adaya veda edecek.

     

     
  • 04
    Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

    Mavi Takım

    ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

    Berkan

    Nisa

    Ogeday

    Hikmet

    Kırmızı Takım

    NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

    Ayşe

    Adem

    Anıl

    Batuhan
  • 05
    Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

    Survivor'da en son adaya veda eden isim Evrim Keklik oldu.

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