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Kar yağışı neredeyse tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte kaza sayıları da arttı. İleri sürüş teknikleri uzmanı Ender Kozlu, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a yağışlı havalarda kazalardan kaçınmanın püf noktalarını anlattı. "Öncelikle sürücüler sabit hızla gitmeye özen gösterecek. İkincisi ani tepkimelerden kaçınacak, sert fren sert direksiyon hareketleri yapmayacak" dedi.
VİRAJLARA DİKKAT
Ender Kozlu, virajlara dikkat çekti. "Mümkün mertebe virajda sert fren yapmayacak. Bunlar aracın ağırlık transferini değiştiren, lastiklerin tutunmasını en aza indiren, aracın kaymasına sebebiyet veren etkenler" dedi. Ve virajlarda aracın arkasının savrulduğu anlarda gidilmek istenen tarafa değil, savrulmanın olduğu tarafa direksiyonun çevrilmesi gerektiğini söyledi.
"AQUAPLANİNG"
Yağışlı havalarda kazalara neden olan en önemli etkenlerden birisi de su birikintileri. Ender Kozlu'ya göre, küçük de olsa su birikintileri aracın asfalt ile bağlantısını keser. "Aquaplaning" olarak adlandırılan bu olay yaşanır. Su birikintisine girmeden görüş mesafesinin azalması ihtimaline karşın sileceklerin çalıştırılması gerektiğini belirten Kozlu, "Su birikintisine girmeden frene basılıp, birikinti içinde vites hazırlığı yapıp yola devam etmek gerekiyor. Birikintiden sabit hızla geçtikten sonra uygun hızla devam edeceğiz. Suda ekstra gaz verirsek araba kayar."
“BUZLU ZEMİNDE RAMPADAN KAÇININ”
Buzlu zeminde sürücülerin düşük hızla gitmesi gerektiğinin altını çizen, Ender Kozlu, aksi takdirde fren mesafesinin mevcut hızın birkaç katı olacağına dikkat çekti.
İleri sürüş teknikleri uzmanı, güzergahın da buzlu zeminde önemli olduğunu belirtti. "Buzlu zeminlerde gidecekleri güzergahı tayin etsinler. Dik rampalar yokuşlar varsa bunları kullanmasınlar. Ama düz zeminde hızınızı muhafaza ederek minimal süratlerde durabilme kabiliyetiniz var" dedi.
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