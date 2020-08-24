İHA

Eskişehir'de trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. E.A. ile Y.A. arasında çıkan trafikte 'yol verme' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.A., üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek E.A.'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan E.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Y.A.'yı olayda kullandığı silahla birlikte kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Y.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.