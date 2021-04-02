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Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021’de bu hafta Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, iki dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Birer kez kazandıkları oyunlar sonrasında Öykü, Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu. Survivor'da SMS sıralamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte 1 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021’de dün akşam açıklanan Ünlüler SMS birincisi ve Gönüllüler SMS birincisi tarafından haftanın 4. ve 5. eleme adayları açıklandı. 1 Nisan 2021 Perşembe Survivor yeni bölümde eleme konseyinde beş eleme adayı arasında elenen isim, 12. hafta SMS sıralaması ile belli oldu. Peki, Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte 1 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken takımlar, bu akşam ödül oyununda karşılaştı. Survivor Türkiye’de birleşme partisi sonrasında verilen ödüller artmaya başladı. Bu akşam oynanacak ödül oyununda kazanan takım; dürüm et döner, patates kızartması ve içecek kazanacaktı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Denizde başlayan parkurda denge tahtası, salıncak ve birçok farklı engel vardı. Müthiş rekabette skor Ünlüler ve Gönüllüler arasında gitti geldi. Son dört oyun için en iyiler seçildi. Bu isimler Ünlülerden İsmail, Melis, Dilara ve Çağrı oldu. Gönüllüler ise Steven, Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe seçilen isimler oldu. Son dört oyunu üst üste kazanan Gönüllüler, 10-8 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.

SMS BİRİNCİLERİ KİM OLDU, KİMİ ELEME ADAYI GÖSTERDİ?

Survivor’da birleşme partisi sonrasında oynanan iki dokunulmazlık oyununda takımlar birer kez galip geldi. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının Pazartesi akşamı yaptığı ada oylamasında iki eleme adayı çıktı. İsimleri aynı sayıda yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan, 1. ve 2. eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Salı akşamı yapılan ada oylamasında ismi en çok yazılan Öykü, 3. eleme adayı oldu.

Bu akşam, Ünlüler ve Gönüllüler SMS birincileri açıklandı. Gönüllüler SMS birincisi Poyraz, 4. eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu gösterdi. Ünlüler SMS birincisi İsmail ise 5. eleme adayı olarak Çağrı'nın ismini söyledi. Böylece bu haftanın eleme adayları; Hanzade, Aleyna Çalışkan, Öykü, Aleyna Kalaycıoğlu, Çağrı oldu.

SURVİVOR 2021 12. HAFTA SMS SIRALAMASI

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile birlikte haftanın eleme adayları belli oldu. Hanzade, Aleyna Çalışkan, Öykü, Aleyna Kalaycıoğlu ve Çağrı haftanın eleme adayları oldu. Bu beş eleme adayı arasında SMS sıralamasına göre en az oyu alan Öykü Çelik, Survivor hayallerine veda etti.

SURVİVOR ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Çelik, 2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

Öykü Çelik, film çekimleri için Bursa’ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa’ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

ÖYKÜ ÇELİK’İN KAÇ KİLO? BOYU KAÇ?

Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

ÖYKÜ ÇELİK’İN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da ‘@oykucelikk_’ kullanıcı adıyla yer almaktadır. 440 bin takipçisi bulunan Öykü Çelik, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI FİLMLER

• 2008 Cin Geçidi

• 2009 Kanımdaki Barut

• 2010 Mahpeyker Kösem Sultan

• 2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

• 2019 Kapan

ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI DİZİLER

• 2008 Akasya Durağı

• 2009 Kasaba

• 2010 Gönülçelen

• 2011 Nuri

• 2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

• 2012 Benim için Üzülme

• 2014 Ağlatan Dans

• 2014 Yeşil Deniz

• 2015 Poyraz Karayel

• 2015 Darbe

• 2016 Hayat Sevince Güzel

• 2017 Savaşçı

• 2019 Diriliş Ertuğrul

• 2020 Şeref Sözü

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