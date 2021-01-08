Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler kadroları belli oldu. Birbirinden önemli isimlerin yer alacağı Survivor 2021'de ilk bölümün tarihi de açıklandı. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte hem Ünlüler hem de Gönüllüler takım listeleri ve ilk bölüm günü...
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili
Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı
Emin Günenç - Oyuncu
Sena Özdemir - Atlet
Steven Salam - Futbolcu
Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu
Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu
Yunus Emre Karabacak - Pehlivan
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci
İlayda Şeker - Öğrenci
Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu
Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Merve Aydın – Milli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu
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