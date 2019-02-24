Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde Katerina Dalaka Yunanistan takımına katıldı. Survivor'da bu akşam ödül oyunu için de dokunulmazlık oyunu için de nefes kesen mücadele yaşandı. İşte 23 Şubat Survivor 2019'da yaşananlar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu bir Türk Mutfağı klasiği kuru fasulye içindi. Günlerdir yemek konusunda sıkıntı yaşayan takımlar için ödül oldukça büyüktü. Bu yüzden Türkiye takımı da Yunanistan takımı da tüm güçleriyle yarıştı. Türkiye takımı oyunu Seda'nın son performansı ile 10 - 7 kazandı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde erzak ödülü Türkiye takımı için büyük bir motivasyon oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 2019
Survivor dokunulmazlık oyununda mücadele oldukça heyecanlıydı. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bu akşamki dokunulmazlığı da kaybederse bu haftaki eleme adaylarını çıkartmak zorunda kalacak. Yunanistan takımından Kyriakos henüz yarışmanın başlarında başını sert bir şekilde vurarak sakatlandı. Dokunulmazlık mücadelesi iki takımın başa baş skorlarıyla başladı. Ancak Türkiye takımı skoru 6 - 3'e getirerek avantajı kazanmayı başardı. Türkiye takımı 10 - 4 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Türkiye takımına dokunulmazlığı getiren sayı Sude'den geldi.
Peş Peşe kaybedilen oyunların ardından Yunanistan takımında tansiyon oldukça yükseldi. Türkiye takımı ise galibiyetin tadını çıkardı.
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