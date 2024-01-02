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        Haberler Televizyon Survivor All Star ilk bölümden kavgalı başladı: Nagihan, Seda ve Turabi, Poyraz arasında gerilim yaşandı

        Survivor All Star ilk bölümden kavgalı başladı: Nagihan, Seda ve Turabi, Poyraz arasında gerilim

        Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star yarışmasında kırmızı ve mai takım arasında gergin dakikalar yaşandı. Nagihan ve Seda arasında gerilim yükselirken, Poyraz ile Turabi arasında tartışma çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:41
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        İLK BÖLÜMDEN GERİLİM ARTTI

        Survivor All Star'da bu sezon birbirinden güçlü isimler mücadele ediyor. Dün akşam yayınlanan ilk bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları içinden Nagihan ve Seda arasında gerilim yaşanırken. Turabi ile Poyraz arasında da tartışma çıktı.

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        NAGİHAN İLE SEDA ARASINDA TARTIŞMA

        Survivor yarışmacıları ilk olarak halat çekme oyunu oynadı. Ardından stres seviyesi yükseldi. Halat çekme oyunu sırasında yere düşen Nagihan'a, mavi takımdan Seda "Yatıyorsun orada" diyerek sitem etti.

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        Nagihan ardından "Ayağım kaydı, hasta. Seda kendi takımına bak, adamı çileden çıkartma" şeklinde karşılık verdi. Seda ise gülümseyerek tepki gösterdi.

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        TURABİ İLE POYRAZ ARASINDA GERİLİM

        İlk bölümde Turabi ve Poyraz arasında yaşanılan bir başka tartışma ise uyarı sonucunda sona erdi.

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        Turabi ve Özgür oyun sırasında karşı karşıya gelirken Yaman ile Poyraz'da ayrı bir oyunda mücadele etti. Poyraz'ın oyun sonrası gösterdiği sevinç karşılığında Turabi "İlerleyen zamanlarda görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Poyraz ise "İlk oyundan başladı, gel" cevabını verdi. İkili arasında yaşanan gerginlik büyüyünce birbirlerinin üstüne yürüdüler. İkiliyi takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışırken Turabi'yi sakinleştirmek için oyun alanının dışına çıkardılar. Acun Ilıcalı her iki yarışmacıyı da uyardı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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