Ardahan Uzkanbaş MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Survivor 2020'de herkese 'Babuş' diye hitap eden sempatik yarışmacı Ardahan Uzkanbaş araştırılıyor. Peki, Survivor Ardahan kimdir? Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşındadır? İşte hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.