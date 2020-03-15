Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oyun öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılar tanıtıldı. Ünlüler takımına Ezgi , Gönüllüler takımına İlayda katıldı. Survivor 19. bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki Survivor avantaj oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

İDDİAYI KAZANAN BELLİ OLDU

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin arasındaki iddia sonuçlandı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının son ada konseyinde Acun Ilıcalı ile Gönüllüler takımından Yasin Obuz, kum sahada maç üzerine bir iddiaya girdiler. Survivor 19. bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin, iddia üzerine sahada karşılaştı. Acun Ilıcalı - Maxi ikilisine karşın Yasin - Ersin ikilisi mücadele etti. İddiayı kazanan ise yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'nın takımı oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oyun öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılar tanıtıldı. Ünlüler takımına Ezgi , Gönüllüler takımına İlayda katıldı.Dokunulmazlık oyununu büyük bir heyecana sahne olurken Ünlüler takımı 10-5 skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVİVOR'DA AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni sezona Ünlüler Gönüllüler formatı ile başlayan Survivor 2020'de oyunlarda seçme avantajı için takım oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyunu öncesi oynanan avantaj oyununu Ünlüler takımı kazandı.