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Survivor 2023 yeni sezon yarışmacılarından Aysu Keskin kimdir?

Survivor'da yeni sezon başladı. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takım olarak karşımıza çıkan Survivor yeni sezondaki heyecanlı anlar ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da Ünlüler takımından Aysu Keskin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Survivor Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aysu Keskin'in hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

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  • Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Survivor 2023 Ünlüler kadrosundaki Aysu Keskin hayatı

    Survivor yarışmasında yeni sezon 15 Ocak Pazar günü itibarıyla başladı. Survivor 2023 yeni konsepti ve yarışmacıları ile özellikle sosyal medya üzerinden dikkat çekti. Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Aysu Keskin'in, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans merak edilirken hayatı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Aysu Keskin'in hayatı ve kariyeri...
  • Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Survivor 2023 Ünlüler kadrosundaki Aysu Keskin hayatı

    AYSU KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Saadet Aysu Keskin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel basketbolcu kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.
  • Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Survivor 2023 Ünlüler kadrosundaki Aysu Keskin hayatı

    Son olarak Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin bugüne kadar; TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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