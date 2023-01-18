Survivor yarışmasında yeni sezon 15 Ocak Pazar günü itibarıyla başladı. Survivor 2023 yeni konsepti ve yarışmacıları ile özellikle sosyal medya üzerinden dikkat çekti. Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Aysu Keskin'in, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans merak edilirken hayatı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Aysu Keskin'in hayatı ve kariyeri...