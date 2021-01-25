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Survivor Baran nereli? Survivor Baran Köse kaç yaşında ve kimdir? İşte mesleği

Survivor Baran nereli? Sorusu Survivor 2021 izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları arasında yer alan Baran Köse araştırılıyor. Yedeklerden katılan Survivor Baran performansıyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Survivor Baran nereli? Survivor Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler...

Survivor Baran nereli? Survivor Baran Köse kaç yaşında ve kimdir? İşte mesleği

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021'e yedeklerden katılan Baran merak ediliyor. Muğla’nın Fethiye ilçesinden yarışmaya katılan ve fitness eğitmenliği yapan Baran Köse, Gönüllüler takımında yer alacak. Peki, Survivor Baran kimdir? Survivor Baran Köse kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

Baran Köse, aslen Rizeli'dir ancak 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezunu olan Baran Köse, personel trainer olarak çalışıyor.

Muğla'da yaşayan Baran Köse, yaşamını Fitness eğitmeni olarak sürdürüyor. Heyecanlı bir yapıya sahip olduğunu ve, atışlarda kendine güvendiğini dile getiren Baran Köse'nin azimli, sıcak kanlı ve hayvanları seven bir yapısı olduğu söyleniyor. Bekar olan yarışmacı, çok iyi yüzme bildiğini söyledi.

Survivor 2021'e yedeklerden katılan Köse, sezonda gönüllüler takımında devam edecek.

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