Survivor Barış, son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyordu. Survivor sağlık ekiplerinin uzun araştırmaları ve gözetimi sonrasında Barış Özbek'in Survivor'a veda etmesi gerektiği açıklandı. Peki urvivor Barış'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR BARIŞ'A NE OLDU? BARIŞ ÖZBEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

"Bir acil durum konseyi için bir araya geldik. Bir olaydan çabuk haberiniz olması gerekiyorsa bu konseyi yapıyoruz. Konu Ünlüler takımı ile ilgili. Konumuz Barış. Barış midesinden rahatsı biliyorsunuz. Türkiye'den doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son rapora göre Barış'ın şuan midesinde bir rahatszılık var ve açlıktan dolayı nüksediyor. Bununla ilgili doktorumuz Metin Kuş açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntı kötüleşebilir ve kalıcı hasar bırakabilir dedi. Şu konuda emin olun pozitif her yol denendi ve doktorumuzun verdiği karara göre Barış Özbek için Survivor sona erdi."