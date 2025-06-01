Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son olarak Aycan'ın adaya veda etmesiyle Survivor'da adalar birleşti. Batuhan ve Adem arasında tansiyon yükselirken düelloya kalacak ilk isim merak ediliyor. Peki, 1 Haziran Pazar bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Haziran Pazar Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Aycan'ın elenmesi ile Batuhan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim devam ediyor. Aynı zamanda düelloya katılacak yeni eleme adayı araştırılıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 1 Haziran Pazar 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR KİM ELENDİ, ELENEN İSİM AÇIKLANDI MI?
Survivor'da elenen isim Aycan oldu.
SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU, 3.BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? (30 MAYIS)
30 Mayıs tarihinde Survivor'da Adem bireysel dokunulmazlığı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Haftanın ilk eleme adayı Adem tarafından Sevgi olarak belirlenmişti. 29 Mayıs'ta gerçekleşen mücadelenin birincisi olan Batuhan ikinci eleme adayını Aycan olarak seçti.
SURVİVOR ÖNCEKİ HAFTALARDA KİMLER ELENDİ?
Sırayla adaya veda eden isim Dilşah ve Sema olmuştu.