Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Aycan'ın elenmesi ile Batuhan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim devam ediyor. Aynı zamanda düelloya katılacak yeni eleme adayı araştırılıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 1 Haziran Pazar 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...