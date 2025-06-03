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        Haberler Bilgi Magazin Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Haziran Salı Survivor eleme adayı kim oldu, düelloya kim gitti?

        Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son olarak Aycan'ın adaya veda etmesiyle Survivor'da adalar birleşti. Batuhan ve Sevgi arasında tansiyon yükselirken düelloya kalacak üçüncü isim merak ediliyor. Peki, 3 Haziran Salı bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 18:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:57
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        Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. Haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Batuhan, Adem ve Sevgi cephesinde gerilim devam ediyor. Aynı zamanda düelloya katılacak yeni eleme adayı araştırılıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 3 Haziran Salı 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

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        SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan kıyasıya bir mücadele içine girdi. Kıran kıran anlara sahne olan finalde, Batuhan rakibine üstün gelerek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da birseysel dokunulmazlığın sahibi Batuhan haftanın ikinci eleme adayı olarak Adem'i seçti.

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        SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Batuhan oldu.

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        SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da ilk eleme adayı Meryem oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen isim Aycan oldu.

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