Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. Haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Batuhan, Adem ve Sevgi cephesinde gerilim devam ediyor. Aynı zamanda düelloya katılacak yeni eleme adayı araştırılıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 3 Haziran Salı 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...