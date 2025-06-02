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        Haberler Bilgi Magazin Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Survivor'da adalar birleşirken, takım oyunları yerini bireysel dokunulmazlık oyununa bıraktı. Yeni dönemde, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleme şansını yakalayacak. Peki, "Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:13
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        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Batuhan kazanırken, ilk eleme adayı Meryem olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı almak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Batuhan oldu.

        5

        SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da ilk eleme adayı Meryem oldu.

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen isim Aycan oldu.

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