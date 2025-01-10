Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?
Survivor 2025 TV8 ekranlarında yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Genellikle her akşam yayınlanan Survivor, zaman zaman MasterChef nedeniyle yayınlanamıyor. Bu kapsamda, 10 Ocak yayın akışında yer almaması Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 10 Ocak Cuma 2025 Survivor yeni bölüm tarihi...
Giriş: 10.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:36
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Survivor heyecanı 1 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluştu. All Star ve Gönüllüler takımını karşı karşıya getiren Survivor yeni bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'un 10 Ocak Cuma günü TV8 yayın akışında yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Cumartesi Survivor yeni bölüm ne zaman?" İşte 10 Ocak 2025 TV8 yayın akışı...
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SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?
Survivor 10 Ocak Cuma akşamı TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam TV8 ekranında MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.
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TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 10 OCAK
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
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