SURVİVOR'DA ŞOKE EDEN VEDA!

Acun Ilıcalı Survivor yeni bölüm fragmanında "Survivor'da beni en çok ne üzer deseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması diyebilirim. Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var; Bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi." sözleriyle üzücü haberi duyurdu.