Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yeni sezonu ile izleyici ile buluştu. Survivor'ın yeni bölümünde 'Ünlüler ve Gönüllüler' haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Zorlu ada koşulları, dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunları ile yarışmacılar bir sezon boyunca karşı karşıya gelecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 2 Ocak Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanırken, ilk eleme adayları Lina ve Beyza olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ocak Cuma Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da Lina ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü