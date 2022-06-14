Survivor All Star yeni haftaya kaptanlık oyunu damga vururken, yeni kaptanlar kendi takımlarını oluşturdu. İzleyici tarafından yakından takip edilen Survivor'da adaya son veda isim Anıl Berk Baki olurken bu hafta kimin eleneceği merak konusu oldu. Peki Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu? İşte 13 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...