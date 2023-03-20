Survivor'da yarışma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Survivor'da adaya veda eden yarışmacı Gönüllüler takımından Fatih Kılıçarslan oldu. Peki, bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak ve eleme adayı hangi takımdan çıkacak? İşte, Survivor'da yaşanan son gelişmeler...