Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Acun Ilıcalı konseyi toplayarak Batuhan Karacakaya'nın mavi takıma geldiğini açıklarken Batuhan ve Poyraz arasındaki tartışma dikkat çekti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 24 Şubat Cumartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Dora ve Mustafa Kemal eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazananı 5-0'lık skorla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle Mustafa eleme potasından çıkmış oldu.
Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı düelloyu 5 - 2'lik skorla Bozok kazanarak adaylıktan adını sildirdi.
Eleme düellosunu kaybeden Hakan ve Dora karşı karşıya geldi.
Hakan ve Dora mücadelesini Hakan kazandı. Bu sonuca göre Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.
22 ŞUBAT SURVIVOR'DA RONALDİNHO SÜRPRİZİ!
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a Ilıcalı'nın düzenleyeceği ayak voleybolu için geldi ve yarışmacılara da kumda futbol heyecanı yaşatmıştı. Yayınlanan yeni bölümde ise kumda futbol ile karşı karşıya geldiler.
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan