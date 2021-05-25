Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora ne iş yapıyor?

Survivor Dora, Mavi takımında yarışıyor. Dora, sık sık tartışmalarla gündeme geliyor. Performans konusunda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Dora, son olarak potadan çıkmayı başarmıştı. Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora ne iş yapıyor?

Survivor 2021'de Mavi takımda yarışan Dora, İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya ile yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmek bilmiyor. Survivor Uğurtan Dora'nın hayatı hakkında merak edilenler...

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümünü kazandı.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, boyu kaç?
BİYOGRAFİSurvivor Ayşe kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, boyu kaç? Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Zincir Mağazalar Derneği - Omnichannel Zirvesi
BİYOGRAFİZincir Mağazalar Derneği - Omnichannel Zirvesi
Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında? Serkay Tütüncü dizileri
BİYOGRAFİSerkay Tütüncü kimdir?
Erhan Tuncel kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Erhan Tuncel hakkında bilgiler
BİYOGRAFİErhan Tuncel kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?
Mustafa Keser kimdir, nerelidir? Mustafa Keser kaç yaşında?
BİYOGRAFİMustafa Keser kimdir?
Sarp Akkaya kimdir? Sarp Akkaya kaç yaşında?
BİYOGRAFİSarp Akkaya kimdir?
Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİMerdan Yanardağ kimdir?
Süleyman Soylu kimdir, ne zaman bakan oldu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nereli, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSüleyman Soylu kimdir, kaç yaşında?
İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında?
BİYOGRAFİİsmail Saymaz kimdir?