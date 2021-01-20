Survivor 2021'in ikinci elenen ismi belli oldu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2021'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. İşte 19 Ocak Survivor'da yaşananlar ve SMS sıralaması...

SURVİVOR 2021’DEN KİM ELENDİ?

Survivor 2021’in 9. bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Survivor 2. haftasında eleme potasına giren iki isim Sancakay ile Dilara olmuştu. Dün akşam, Ünlüler ve Gönüllülerden SMS birincisi tarafından söylenen iki isim ile birlikte haftanın eleme adayları belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları İlayda, Sancakay, Dora, Öykü oldu. Bu isimler arasında en az SMS oyu alan Sancakay Survivor'a veda etti.

SURVIVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir ve Rize’de büyüyen Survivor Sancakay, Ünal Karaman’ın yeğenidir. Sporla ilgili olan Sancakay Ilım Morgül, ilk olarak ritmik jimnastik ile spor hayatına başladı. Orta öğretim eğitimini 11’inci sınıfa kadar İzmir’de sürdüren Sancakay Ilım Morgül, futbol kariyerine de futsal ile başlamıştır.

Sonrasında yeşil sahaya geçiş yapan sporcu, 12’inci sınıfta da Rizespor takımına transfer olmuş ve lise eğitimini burada tamamladı, futbol kariyerini de sürdürdü.

Yükseköğretim eğitimine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü ile devam eden Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça da bilmektedir. Sonrasında oyunculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen futbolcu, konservatuvar tiyatro bölümü yetenek sınavlarına girmiş ve kazandıktan sonra İstanbul’a taşındı.

Günümüzde 4’üncü sınıf öğrencisi olan Sancakay Ilım Morgül, 2 sezon boyunca da Kadıköy Theatron sahnesindeki Edinburg festivalindeki Ofsayt adlı oyunda başrol olarak sahne almıştır. Öte yandan müzikle de ilgilenen oyuncu, 5 yıldır da Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokalde sahne almaktadır. Kendi bestelerini seslendirmekte ve gitar da çalabilmektedir.

SURVİVOR 2. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor Türkiye’de dün akşam 2. haftanın SMS sıralaması belli oldu. Bu sıralamaya göre haftanın eleme adayları arasında en az oyu alan, sıralamada rakiplerine göre daha geride kalan yarışmacı, Sancakay Survivor’a veda etti İşte sms sıralaması;

Ünlülerde ilk sırada yer alan isim İsmail Balaban oldu. Gönüllülerde ise ilk sırada yer alan isim Poyraz oldu.

SURVİVOR 1. SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor Türkiye'de ilk performans oyunu kadınlar ve erkeklerde ayrı olmak üzere iki bölümde oynandı. Survivor son bölümde erkekler arasında oynanan performans oyununda sembolü kazanan Ünlüler takımının yeni yarışmacısı Sergen oldu. Bugün kadın yarışmacıların oynadığı performans oyununu kazanan ise Gönüllüler takımından Aleyna oldu. Kazandığı ödülden faydalanması için Aleyna'nın seçtiği isimler Ayşe, Emin ve Steven oldu. Sergen ise Merve, Öykü ve İsmail'i seçti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de dün akşam son anına kadar mücadele içinde geçen ödül oyunu oynandı. Ünlüler, oyunda üstünlüğü ele geçirse ve farkı açsa bile Gönüllüler geriden gelip rakibini yakaladı. Sonuçta skor 9-9 olunca takımlar bayrak yarışına çıktı. En iyi kadın ve erkek yarışmacıların çıktığı bayrak yarışında kazanan Ünlüler, böylece ödül oyununu kazanan takım oldu.