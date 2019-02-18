Kıyasıya mücadeyle geçen Suvivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında oyuncular her geçen gün daha sıkı çalışıyor ve performanslarıyla izleyici etkisinde bırakıyor. Türk temsilcilerimizin arasındaki Ecem Onaran hayranları tarafından çok kez araştırırılıyor. Peki, Ecem Onaran kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

ECEM ONARAN KİMDİR?

29 yaşında İzmir doğumlu Ecem Onaran. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Ecem daha 8 yaşındayken atletizme başladı. Fenarbahçe koordinatörlerinin bu genç yeteneği keşfetmesi sonucunda Fenerbahçe bünyesine dahil oldu. 2001 yılında kapalı salon 300 metre Türkiye rekortmeni oldu. 2002 yılında 400 metrede tek yarışta dört farklı kategoride Türkiye rekorunu kırdı. 2003'de koştuğu 55.892luk 400 metre derecesiyle Avrupa'da en iyi derece ödülünü aldı. 13 yaşında A Milli Takım'a giren ilk Türk kız sporcu oldu.

Bununla beraber o yıllarda Fenerbahçe Spor Kulubüne bünyesindeki en iyi kadın sporcular ödülüne layık görüldü. Rekorlarının ardı kesilmeyip Yılmaz Sazak Uluslararası Atletizm Yarışmasında da 100 metre bayanlar Türkiye rekoruna imza attı. Türkiye milli takım forması altında Balkan Şampiyonası'nda 400 metre şampiyonu oldu. Lübnan Beyrut'da yapılan Gençlik Olimpiyatları’nda 200 metrede genç olimpiyat 3.’sü oldu. Hırslı yarışmacı devam edip ileriki senelerde de 100,200,300 ve 400 metrede kendi yaş kategorisinde Türkiye Şampionu ve Türkiye Rekortmeni oldu.

Profesyonel sporcu hayatını fazlasıyla tamamladıktan sonra ve halen kişisel antrenör olarak devam ediyor...