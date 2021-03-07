Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun ilk gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda sorun yaşayan Ünlüler, dokunulmaz oyununu kazanmayı başardı.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde ilk eleme adayını verdikleri oylarla belirledi.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların isim yazması sonrası en çok adı çıkan kişiyi açıkladı. Buna göre yapılan oylamada gönüllülerde eşitlik sağlandı ve 5 Hanzade, 5 Öykü'ye oy çıktı. Böylelikle Survivor'da eleme potasına Hanzade ve Öykü girmiş oldu.