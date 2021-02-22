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Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında? HAYATI: Survivor Gonca boyu kaç ve kaç yaşında?

Survivor Gonca yeni gelen yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken yedeklerden gelen yarışmacılar merak ediliyor. Survivor Gonca Kakar da onlardan biri. Peki, Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında? Survivor Gonca boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı...

Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında? HAYATI: Survivor Gonca boyu kaç ve kaç yaşında?

Survivor Gonca Kakar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Survivor 2021 kadrosuna katılan Gonca Kakar dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu.

SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Kakar, 1 Temmuz 1989’da dünyaya geldi. Gonca Kakar 32 yaşındadır. Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

SURVIVOR GONCA KAKAR BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Survivor Gonca’nın yarışma için iddiası da büyük.

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