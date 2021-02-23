Survivor İlayda kimdir? Soruları Survivor 2021 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Survivor İlayda Şeker hakkında detaylar...
SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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