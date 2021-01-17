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Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? - Survivor İlayda Şeker biyografisi...

Yeni sezonuyla geçtiğimiz hafta başlayan Survivor 2021'de heyecan şimdiden başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 yarışmacı, ellerinden geleni yaparken bu isimlerden biri olan İlayda Şeker, Ünlüler için mücadele ediyor. Peki Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? - Survivor İlayda Şeker biyografisi...

Survivor 2021 Ünlülere - Gönüllüler yarışmasının başlamasının ardından yarışmacıları araştırılıyor. Gönüllüler Takımı'nda yer alan İlayda Şeker merak ediliyor. Peki İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına gelmiştir.

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