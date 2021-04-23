74. bölümde ise acil durum konseyi toplandı. Konuyla ilgili olarak yarışmacıların karşısına çıkan Acun Ilıcalı, ''Bugün itibariyle bir yarışmacımız sakatlığı nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda.'' açıklamasını yaptı.



Açıklamanın ardından hem ünlüler hem de gönüllüler takımında yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı ve diskalifiye olan isim Çağrı Atakan oldu...