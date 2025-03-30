Survivor'da eleme düellosu 30 Mart! Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor yeni bölümü ilk etabında, eleme düellosu finalinde Asena ve Tuğba karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise heyecan yerini dokunulmazlık oyununa bırakacak. Peki, "Survivor'da kim elendi? 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Mart Pazar Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda düellosu... Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. İki takım günü kayıpsız geçirmek için zorlu parkura çıkıyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırırken, tansiyon yükseliyor. Eleme düellosunda finale yükselen iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor'da kim elendi? 30 Mart Pazar Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte 30 Mart Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.