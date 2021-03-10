Ayşe "Herkese teşekkür ederim. Böyle bir birincilikten sonraki günler daha zor. Vicdanın sesini dinlemek gerçekten çok daha yorucu. Bir isim söylemek ve hangisinin gideceğini düşünmek çok zor. Bizden hep kızlar eksildi o yüzden artık okun erkeklerden yana çevrilmesi gerektiğini düşünüyprum. Daha önce kafamda iki kişi vardı. Dora demek istiyorum."

Dora "Aday oldum. Yaşamadığım bir şey değil. Kendimi burada iyi hissediyorum. Ayşenin benimle bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Pota bu bir gün herkes girecek. Umarım bu gece son gecem olmaz."