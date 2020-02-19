Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusu Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her salı akşamı bir kişinin Survivor adasına veda ettiği Survivor yarışmasında bu hafta iki diskalifiye ve bir eleme oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım arasında eleme heyecanı yaşandı. Potaya giren üç yarışmacıdan en düşük oyu alan yarışmacının Survivor macerası son buldu. İşte, 18 Şubat Survivor son bölüm

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 4. bölümünde ünlüler ve gönüllüler zıpkın ödülü için yarıştı. Heyecanın tavan yaptığı yarışmada yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise Gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

Ünlüler takımı diskalifiye şokunu yaşadı. Uğur Pektaş ve Şaziye geçirdikleri sakatlık sonucunda yarışmaya veda edemeyecekleri Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı vardı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler aralarından bir kişiyi göndermek için ada konseyine gitti. Eleme potasına giren ilk isim Fatma oldu. Halk oylamasında en çok oyu alan Ceyhun ve Cemal Can elenmesini istediği iki isim daha söyledi. Fatma, Makbule ve Evrim arasında gerçekleşen oylamada en az oyu alan yarışmacı MAKBULE oldu.

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu olan Makbule Karabudak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünden mezun oldu. Evli olan genç yarışmacı son 2 yıldır ebelik yapıyor. Aynı zamanda plates eğitmenliğide yapıyor.