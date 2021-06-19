TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2021’de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. Survivor'da geriye 5 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2021 ne zaman bitecek araştırıyor.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak ancak Ilıcalı dünkü bölümde finale 2-2,5 hafta kaldığını açıkladı. Böylelikle finalin 25-28 Haziran tarihlerinde yapılması öngörülebilir...