"Korkuyoruz!" Onlarca ölü balık ve bir de karabatak kuşu...

Survivor yeni sezonu kadrosunda yer alan Steven Salam, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından internette sorgulanmaya ve araştırılmaya başlandı. Türkiye’de üniversite okuyan, amatör ligde futbol oynayan Survivor Steven hakkında merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.

SURVİVOR 2021’DEKİ PERFORMANSI

Survivor 2021’de Gönüllüler takımında mücadele eden Steven, yüzde 55’lik başarı yüzdesi ile performans tablosunda 8. sırada yer alıyor. Oynanan oyunda 45 karşılaşmadan 24 galibiyet çıkarmayı başarmış. Birebirlerdeki performansı ise 19 galibiyete 11 mağlubiyet.

SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?

Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

DÖRT SENEDİR SURVİVOR’A GİRMEYE ÇALIŞIYORDU!

Survivor’da kendisini kanıtlayacağından emin olduğunu belirten Salam hız kuvvet ve çabukluk konularında kendisine güvendiğini belirtiyor. Survivor’da yarışmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Salam yarışmaya 4 yıldır aralıksız başvurduğunu da eklemeden edemiyor. “İnandığınız zaman başaramayacağınız bir şey yoktur” diyen Salam “İnşallah inandığım o şeye ulaşacağım” diyerek şampiyonluk yolundaki iddiasını da ortaya koyuyor…

STEVEN SALAM INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor izleyicileri, 2021 Survivor yarışmacısı Steven Salam’ın sosyal medyasının olup olmadığını da aratıyor. Survivor’da şampiyon olmak istediğini dile getiren Survivor Steven’ın Instagram kullanıcı adı ‘steven_salam’dır. Başka bir kullanıcı adı olmadığını belirten Salam, Instagram’daki renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.