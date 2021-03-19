Balıkesir Barosu´na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut´un Susurluk´taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut´un öldüğü belirlendi.
Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut´un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut´un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
`SUSURLUK KAZASI´ DAVASINDA KAMYON SOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU
Avukat İsmail Kavşut´un, 3 Kasım 1996´da Susurluk´ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı´nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe´nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.
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