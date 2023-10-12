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        Haberler Gündem Susurluk'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Güncel haberler

        Susurluk'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 00:47 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:47
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        Susurluk'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Balıkesir- Bandırma karayolu, Göbel Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Balıkesir´den Susurluk istikametine gitmekte olan N.S. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden İ.Ö.'nün kullandığı biber yüklü traktöre arkadan çarptı.

        Çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörden düşen sürücü ile otomobil sürücüsü N.S. ve yanında bulunan eşi E.S., yaralandı. Kazada, devrilen traktörün römorkunda bulunan biberler ise yola saçıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yola saçılan biberlerin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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