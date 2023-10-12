Susurluk'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Güncel haberler

Susurluk'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Güncel haberler

Susurluk'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Balıkesir- Bandırma karayolu, Göbel Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Balıkesir´den Susurluk istikametine gitmekte olan N.S. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden İ.Ö.'nün kullandığı biber yüklü traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörden düşen sürücü ile otomobil sürücüsü N.S. ve yanında bulunan eşi E.S., yaralandı. Kazada, devrilen traktörün römorkunda bulunan biberler ise yola saçıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yola saçılan biberlerin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.