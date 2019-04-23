Balıkesir Susurluk’ta kanalizasyon çalışması sırasında bulunan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eserle ilgili ilk inceleme kazı alanında yapıldı.

İHA'nın haberine göre Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney tarihi eserin bulunduğu alanda kazıların devam edip etmeyeceği konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Müzede görevli personel, gerekli incelemeler için lahit kapağı olduğu tahmin edilen taşın Balıkesir’e götürüleceğini belirtti.

Yetkililer yapılacak incelemenin ardından kazı çalışması yapılan yerin durumu hakkında belediye ile temasa geçeceklerini bildirdi.

Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi’nde görevli personel daha sonra bulunan parçayı müzeye götürdü. Lahit kapağı olduğu tahmin edilen taş ile ilgili raporunu yazacak olan müze müdürlüğü, kazı yeriyle ilgili kararını daha sonra verecek.