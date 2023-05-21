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Süt banyosuyla gündeme gelen işçi 70 kişiye hakaret davası açtı

Konya'da süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, sosyal medya aracılığı ile kendisine hakaret eden 70 kişiye dava açtı.

Süt banyosuyla gündeme gelen işçi 70 kişiye hakaret davası açtı
DHA

Konya'da süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 1,5 yıl önce beraat etti. Sayar, bu süreçte sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini tespit ettiği 70 kişiye dava açtı.

Sayar, "Bu süreçte çok hakaret aldım. Avukatımla birlikte bana hakaret edenlere dava açmaya karar verdik. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve olayların iç yüzünü araştırmadan sadece kulaktan duyma sözlerle herhangi bir konuda milletimiz yorum yapmayı da inşallah bırakır" dedi.

Süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de sosyal medyada paylaşıldı. Uğur Turgut'un paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Denetimlerin ardından iş yerindeki ürünler imha edildi.

ONAY BELGESİ İPTAL EDİLDİ, İŞ YERİ KAPATILDI

Ayrıca firmanın işletme onay belgesi iptal edildi, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenip kapatıldı. 5996 Sayılı Kanun gereği de hijyen gerekliliklerini aykırılıktan para cezası uygulandı. Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım 2020'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Sayar ve Uğur, 12 Kasım'da avukatları aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Daha sonra Sayar ve Uğur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

2 SANIK DA BERAAT ETTİ

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 2 kişi hakkında 21 Ekim 2021'de görülen duruşmada savcı mütalaasında; sanıkların dezenfektan teknesine sıcak su ve biraz da süt artığı koyarak, iç çamaşırlarıyla banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyadan yayınladığını belirtti. Tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı mütalaada, 'zehirli madde katma' suçu iddiasıyla açılan davada teknenin süt üretimine uygun olmadığı, kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, yapılan duruşmada sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut'un beraatine karar verdi.

'HAKLILIĞIM İSPATLANDI'

Emre Sayar, avukatı Mehmet Tunç aracılığıyla görüntüler yayınlandıktan sonra kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan 70 kişiye dava açtı. Yanlış anlaşılmaya maruz kaldığını söyleyen Emre Sayar, "Haklılığım mahkemece ispatlandı. Bana sosyal medya üzerinden de haksız yere hakaretler ettiler. Aile değerlerime zarar vermeye çalıştılar. Bunun için avukatımla birlikte bana hakaret edenlere dava açmaya karar verdik. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve olayların iç yüzünü araştırmadan sadece kulaktan duyma sözlerle herhangi bir konuda milletimiz yorum yapmayı da inşallah bırakır " dedi.

Sayar, açtığı davalarla ilgili hukuku sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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