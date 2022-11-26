Süt siparişini götürdü! Müşterisi öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Kütahya'da olay, Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan Mehmet Akpınar (68), kendisine sipariş veren Halil A.'nın (66) evine süt götürdü.

TABANCAYLA VURULARAK YARALANDI DHA'da yer alan habere göre Mehmet Akpınar, Halil A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.