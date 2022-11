Türkiye'deki spor tesisi sayısını 1575'ten 5 bin 290'a çıkarttıklarını bildiren Erdoğan, her biri ayrı abide hüviyetindeki, seyirci kapasiteleri 10 binle 70 bin arasında değişen 36 stadyumla da futbolun görsel şölen vasfını tahkim ettiklerini vurguladı. Erdoğan, "Çocuklarımızı okul öncesinden başlayıp üniversite mezuniyetine kadar her aşamada spora yönlendirecek mekanizmaları güçlendiriyoruz. Ayrıca her yaştan insanımızın spordan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Futbolun insan fıtratında var olan o görsel zevkini ve rekabet duygusunu tatmin ederken, dostluk iklimini de güçlendirecek her adımı bizzat destekliyorum." diye konuştu.