Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışına katıldı ve açıklamalar yaptı. Futbolun görsel zevkini ve rekabet duygusuna dikkat çeken Erdoğan, "Dostluk iklimini güçlendirecek her adımını bizzat destekliyorum" ifadelerini kullandı.

ABONE OL
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

     
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Türk futbol tarihini içeren bir sergi olarak kayıtlara geçti. 

     
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergileniyor. 
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Osmanlı Devlet Arşivlerinden futbol ile ilgili bulunabilen ilk resmi belgelerin orijinallerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı Fenerbahçe ve Karşıyaka kulüplerinin anı defterleri de sergilenen eserler arasında yer alıyor. 
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Türk Milli Futbol Takımının başarılarını gösteren diplomalar ve farklı objelerle birçok futbol kulübüne ait ulusal ve uluslararası kupalar da sergide yer alıyor.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    FIFA 2002 Dünya Kupasında 3'üncü olan Milli Futbol Takımının kazandığı kupa ve takımın 1923-2022 arasında giydiği formalar da sergileniyor. 

     
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Yine futbol tarihinde önemli ve ilginç olarak nitelenebilecek yarım kupalar da sergide yer alıyor. 
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Aralarında Selçuk İnan, Mehmet Topal, Tayfur Havutçu, Emre Belözoğlu, Hakan Ünsal, Arda Turan, İlhan Mansız gibi birçok önemli milli futbolcuların da maç esnasında giydikleri formalar, madalyalar gibi objeler burada ziyaretçilerle buluşuyor. 
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Kadın Türk Milli Takımının kupa ve madalyonları, Ampute Milli Takımının kazandığı kupalar, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türkiye'nin yanı sıra dünyada büyük başarılara imza atan teknik direktörlerin de şahsi eşyaları sergide görülebiliyor. 
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Türk futbol tarihinde iz bırakan hakemler, yabancı teknik direktörler ve futbolculara ait eşyaların da yer aldığı sergide, kulüpler adına basılmış pullar da sergileniyor. 
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Sergi ile futbolseverlerin dikkatini çekmek, özellikle gençleri, ülke futbolunun kökleriyle buluşturmak ve onlara futbolun kardeşlik olduğunu göstermek amaçlanıyor.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    ERDOĞAN AÇIKLAMALAR YAPTI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbolun insan fıtratında var olan o görsel zevkini ve rekabet duygusunu tatmin ederken dostluk iklimini de güçlendirecek her adımı bizzat destekliyorum." dedi.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışında konuştu.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Türkiye liglerindeki futbol kulüplerinin tamamının temsilcilerinin de yer aldığı programda, keyifli ve bilgilendirici bir serginin açılışının yapılacağını belirten Erdoğan, serginin 19. yüzyıldan bugüne Türk futbolunun serencamını erişilebilen sembolleriyle beğeniye sunduğunu ifade etti.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Serginin, kulüplerden, futbolculardan veya onların ailelerinden arşivlerden toplanan objelerin, eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, serginin, pek çok kişinin muhtemelen ilk defa göreceği eser ve belgelerin zenginliği, futboldaki mazinin derinliğine de işaret etiğini söyledi.

     
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Sergide, Cumhuriyet'le yaşıt kulüplerin, futbol federasyonunun nüvesi olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşlarına ilişkin belgelerin de bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu sergide, milli takımımızın dünya üçüncülüğünü, yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kulüplerimizin başarılarını gösteren malzemeler var. Bir asırdır ay yıldızlı formayı giyen, hafızamızda unutulmayacak hatıralar bırakan futbolcularımızla ilgili eşyalar, resimler var. Kısacası Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa hepsi burada." diye konuştu.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    "FUTBOL KARDEŞLİKTİR"

    Serginin "Futbol kardeşliktir" temasıyla oluşturulduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

     

    "İnsanları renk, köken, inanç, cinsiyet, meslek, eğitim, gelir gibi tüm ayrıntılardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır. Sahadaki oyunu, tribünlerde ve bulundukları yerlerde medya vasıtasıyla adeta yaşayarak izleyen insanların heyecanını, dostluğa ve kardeşliğe tahvil etmek gerçekten kolay değildir. Hele sahadaki yüksek nabızlı rekabeti, bu kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek ancak sporculara ve sporseverlere mahsus bir özelliktir. İstisnaların kaideyi bozmayacağı ilkesi elbette burada da geçerlidir. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan futbolcuların ve seyircilerin sair vakitlerde sergiledikleri dostluk görüntüleridir."
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Kulüplerin çeşitli platformlarda bir araya gelerek futbolun özünde zaten var olan centilmenlik ruhunu kurumsallaştırma gayretlerini takdirle takip ettiğini dile getiren Erdoğan, nesilden nesle miras kalan futbol birikimine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Sergimizle vücut bulan karşımızdaki bu nadide tablonun hepimizde çok güzel duygular uyandırdığına inanıyorum. Aylarca süren bir çalışmayla bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öyle ki gördünüz veya göreceksiniz, bir kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk." ifadelerini kullandı.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Futbol denilince kendi dünyasında ayrı ve çok özel bir pencerenin açıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

     

    "Az önce ifade edildiği gibi kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan iki tane kale direği diker gibi adeta direkler oluşturduğumuz, bütün bunların yanında, şimdiki futbol topları nere... Dikişle topların hazırlandığı, kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o günleri tabii unutmak mümkün değil. Oralardan artık buraya geldik. Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Hele hele çamur batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü? Değil. Mazisi 60 yılı aşan bu futbol aşkımızdan geriye ne kaldı derseniz onu söyleyeyim. Geriye kalan tek şey; çalımlarla, asistlerle, şutlarla, olursa gollerle 90 artı uzatma...
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Tabii o zaman hakemler de sağ olsun uzatma filan pek vermiyorlardı. 90'ıncı dakika dolduğunda iş bitiyordu. 90 dakikaya sığdırılmış muhteşem görsel şölenlerdir ve onların kahramanlarıdır. Bizim dönemimizde öyle futbolcular vardır ki biz onları sadece yetenekleriyle ve golleriyle hatırlamakla kalmıyoruz, biz onları asıl dürüstlükleriyle, tevazularıyla, efendilikleriyle, takım arkadaşlıklarıyla olan örnek ilişkileriyle velhasıl insanlıklarıyla rahmetle, saygıyla, hasretle yad ediyoruz."
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    EFSANE FUTBOLCULARI ANDI

    Açık tribün kartıyla o zaman Dolmabahçe'ye ücretsiz girdiklerini ve o açık tribün kartıyla Lefter üstadı seyrettiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

     

    "Ama birileri mesela Lefter'i kaleye yerleştiriyor, o ayrı mesele. Biz tabii Lefter'i orta sahadan gole varıncaya kadar o alanlarda Lefter dediğiniz zaman akla ne gelir belliydi. Tüm takımların taraftarlarınca nasıl anılıyordu? Futbolun ordinaryüsü diye anlatılıyordu. Tek başına takım olarak bilenen rahmetli Baba Hakkı, tabii Lefter de artık o da rahmetli oldu, futbolcuların tamamının ağabeyi olarak görülüyordu. Yıllarca hiçbir maddi kazanç gözetmeden top koşturan Sarıyerli Dozer Cemil... Tutkuyla bağlı olduğu takımının renklerine o da ömrünü vermişti. Efsane futbolcumuz yine bu arada rahmetli Metin Oktay, sadece gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan hızdaki şutlarıyla ve özellikle tabii hava toplarına yükselişteki özellikleriyle Metin Oktay ayrı bir unvanı hak etmişti. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ve rahmetle andığımız Halit Kıvanç'ın futbol anlatımları bile başlı başına bir zarafet timsali idi."
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Erdoğan, dünyada da Pele'den Zidane'a, Cruyff'tan Müller'e kadar büyük şekilde nam salmış nice oyuncuların bulunduğunu belirtti.

    Futbol endüstrisi büyüdükçe bu vasıfların yerini başka özelliklerin ve önceliklerin aldığının da farkında olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ancak bu durum, bizim dünyamızdaki futbolu futbol yapan hasletleri unutmamızın gerekçesi olamaz. Tam tersine, futbol kardeşliktir mesajını tüm gönüllere nakşetmek için daha çok çabalamamız, daha çok emek vermemiz gerektiğine olan inancımız güçleniyor. Bunun yollarından biri de ülkede güçlü bir spor altyapısı kurmaktır. Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmek zorunda kalmasın diye mahallelere kadar uzanan bir altyapı seferberliği gerçekleştirdik." dedi.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Türkiye'deki spor tesisi sayısını 1575'ten 5 bin 290'a çıkarttıklarını bildiren Erdoğan, her biri ayrı abide hüviyetindeki, seyirci kapasiteleri 10 binle 70 bin arasında değişen 36 stadyumla da futbolun görsel şölen vasfını tahkim ettiklerini vurguladı. Erdoğan, "Çocuklarımızı okul öncesinden başlayıp üniversite mezuniyetine kadar her aşamada spora yönlendirecek mekanizmaları güçlendiriyoruz. Ayrıca her yaştan insanımızın spordan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Futbolun insan fıtratında var olan o görsel zevkini ve rekabet duygusunu tatmin ederken, dostluk iklimini de güçlendirecek her adımı bizzat destekliyorum." diye konuştu.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"ni de bu doğrultuda önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Erdoğan, konuşmasının son bölümünde ise sergi küratörünün ufak bir kaza geçirdiğini aktararak olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve küratöre Allah'tan şifa diledi.

     
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılarla sergiyi gezdi.

     
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
  • Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.