Helvayı herhalde sevmeyen yoktur. Tam kıvamında ve çok leziz bir sütlü irmek helvası yapalım hep birlikte.
Sütlü irmik helvası için gereken malzemeler:
- 2,5 su bardağı süt
- 2 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 25 gramlık dolmalık fıstık
- 2 su bardağı irmik
Sütlü irmik helvası yapılışı:
- İlk önce bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve 2 su bardağı şekeri koyup orta harlı bir ateşe koyalım.
- Şeker eriyene kadar karıştıralım.
- Çok fazla kaynatmadan şeker eriyince bir kenara alalım.
- Bu arada kavuracağımız tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çar bardağı sıvıyağı ekleyelim.
- Yağ eriyince içine 25 gr dolmalık fıstığı katalım.
- İrmiği de ilave ettikten sonra orta ateşte dolmalık fıstık ve irmiklerin rengi dönene kadar kavuralım.
- İstediğimiz rengi alınca ocağın altını kapatalım.
- Bu sırada sütlü karışımı yavaş yavaş tencereye boşaltalım.
- Ocağın altını tekrar açalım ve karıştırmaya devam edelim. 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocağın altını söndürüp, üzerine bir bez örtüp tenceremizin kapağını kapatalım.
- Yaklaşık 30 dakika dinlenen helvamızı servis edeceğimiz kâseye koyup ikram edebilirsiniz.
- Arzuya göre helvanın üzerine Şam fıstığı da ekleyebilirsiniz.Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- İrmikler isteğe göre kavrulabilir. Kavrulup kavrulmadığını daha önceden eklediğiniz dolmalık fıstıklardan da anlayabilirsiniz.
- Helvamız piştikten sonra 25-30 dakika kadar dinlendirelim.
- Bu tarifi süt yerine su ile de yapabilirsiniz.
- Şekeri de damak tadınıza göre az veya çok katabilirsiniz.
- Servis ederken bir kaşık yarımı ile ya da bir kâseye koyup ters çevirerek sunum yapabilirsiniz.
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