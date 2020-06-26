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Sütlü irmik helvası tarifi, nasıl yapılır?

Türk mutfağının en leziz tatlılarından biri de irmik helvasıdır. Pek çok çeşidi yapılan bu tatlının süt ile hazırlananı da çok sevilmektedir. Peki sütlü irmik helvası nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları...

Sütlü irmik helvası

Helvayı herhalde sevmeyen yoktur. Tam kıvamında ve çok leziz bir sütlü irmek helvası yapalım hep birlikte.

Sütlü irmik helvası için gereken malzemeler:

  • 2,5 su bardağı süt
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 25 gramlık dolmalık fıstık
  • 2 su bardağı irmik

Sütlü irmik helvası yapılışı:

  • İlk önce bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve 2 su bardağı şekeri koyup orta harlı bir ateşe koyalım.
  • Şeker eriyene kadar karıştıralım.
  • Çok fazla kaynatmadan şeker eriyince bir kenara alalım.
  • Bu arada kavuracağımız tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çar bardağı sıvıyağı ekleyelim.
  • Yağ eriyince içine 25 gr dolmalık fıstığı katalım.
  • İrmiği de ilave ettikten sonra orta ateşte dolmalık fıstık ve irmiklerin rengi dönene kadar kavuralım.
  • İstediğimiz rengi alınca ocağın altını kapatalım.
  • Bu sırada sütlü karışımı yavaş yavaş tencereye boşaltalım.
  • Ocağın altını tekrar açalım ve karıştırmaya devam edelim. 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocağın altını söndürüp, üzerine bir bez örtüp tenceremizin kapağını kapatalım.
  • Yaklaşık 30 dakika dinlenen helvamızı servis edeceğimiz kâseye koyup ikram edebilirsiniz.
  • Arzuya göre helvanın üzerine Şam fıstığı da ekleyebilirsiniz.Afiyet olsun...

Püf Noktası:

  • İrmikler isteğe göre kavrulabilir. Kavrulup kavrulmadığını daha önceden eklediğiniz dolmalık fıstıklardan da anlayabilirsiniz.
  • Helvamız piştikten sonra 25-30 dakika kadar dinlendirelim.
  • Bu tarifi süt yerine su ile de yapabilirsiniz.
  • Şekeri de damak tadınıza göre az veya çok katabilirsiniz.
  • Servis ederken bir kaşık yarımı ile ya da bir kâseye koyup ters çevirerek sunum yapabilirsiniz.

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