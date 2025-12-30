Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğu belirtilirken, özellikle güney sınırlarında maruz kaldığı herhangi bir tehdide karşı tüm önlemleri alacağı kaydedildi.
Yemen'in güneyi meselesinin çözümünde tek yolun diyalog olduğunu vurgulanan açıklamada, "BAE'nin, Yemen’in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar gerçekleştirmesi için GGK güçlerini sevk ettiği" belirtilerek bunun "üzüntüyle karşılandığı" ifade edildi.
Suudi Arabistan'ın, söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine, ayrıca Yemen ile bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "GGK dahil olmak üzere tüm Yemenli grupların katılımıyla Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüm çerçevesinde diyalog" vurgusu yapıldı.
YEMEN BAE İLE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ
Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu.
Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.
BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.
Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.
Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
