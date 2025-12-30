Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısı | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısı

        Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suudi Arabistan'dan BAE'ye Yemen çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğu belirtilirken, özellikle güney sınırlarında maruz kaldığı herhangi bir tehdide karşı tüm önlemleri alacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Suudi Arabistan'ın BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptığı ifade edildi.

        Yemen'in güneyi meselesinin çözümünde tek yolun diyalog olduğunu vurgulanan açıklamada, "BAE'nin, Yemen’in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar gerçekleştirmesi için GGK güçlerini sevk ettiği" belirtilerek bunun "üzüntüyle karşılandığı" ifade edildi.

        Suudi Arabistan'ın, söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine, ayrıca Yemen ile bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "GGK dahil olmak üzere tüm Yemenli grupların katılımıyla Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüm çerçevesinde diyalog" vurgusu yapıldı.

        YEMEN BAE İLE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ

        Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu.

        Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.

        BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.

        Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.

        Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 28 Aralık 2025 (2025'te Yapay Zeka Ve Çalışma Düzeni: Hibrit Mi, Ofis Mi?)

        2025 geçiş yılı mı, yeni çağın eşiği mi? 2025'te neler değişti? Yapay zeka işsiz mi bırakacak? Yapay zeka hangi meslekleri parlattı? Uzaktan çalışma bitti mi? Ofise dönüş mü, hibrit çalışma sistemi mi? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; İnsan Ve Kültür Stratejisti Zeynep Mete ve Osmangazi Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi