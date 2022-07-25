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Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Arabistan'dan Youtube'a uyarı
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Suudi Arabistan'dan Youtube'a "İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın" uyarısı

Suudi Arabistan yönetimi, İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklam içerikleri nedeniyle Youtube'u uyararak söz konusu reklamların kaldırılmasını istedi

Suudi Arabistan'dan Youtube'a uyarı
Suudi Arabistan'dan Youtube'a uyarı
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AA

Suudi Arabistan, Youtube'dan İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamların kaldırılmasını talep etti.

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Youtube'un Suudi Arabistan'daki kullanıcılara yönelik, ülkenin medya içerik kurallarına aykırı, İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamlar gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonun Youtube'den söz konusu reklamları kaldırmasını talep ettiği, kaldırılmaması durumunda gerekli yasal tedbirlerin uygulanacağı aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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